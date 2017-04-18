Собянин назвал революцией внедрение онлайн-касс в торговле

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Переход на онлайн-кассы торговли в Москве позволит улучшить ситуацию со сбором налогов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе всероссийской конференции, посвящённой внедрению онлайн-касс. Новая форма станет удобна и покупателям — теперь после покупки товара сохранять чек больше не придется.

Привычная фраза "Сохраняйте чек" теперь неактуальна. В век невероятных IT-возможностей этот порядок просто устарел, и от него решили отказаться с помощью так называемых онлайн-касс. Это значит, что чек не будет привязан к кусочку бумаги. В любой точке торговли его сформируют в электронной форме и зафиксируют в облаке. Это выгодно и удобно как для предпринимателя, так и для покупателя, сообщает "ТВ Центр".

"Покупатель впервые за всю историю может проверить достоверность. Одна из возможностей – сразу проверить, по той ли цене с вами рассчитались, согласно налоговой декларации. И когда все население страны может контролировать торговлю, это революционная история", - заявил Сергей Собянин.

Настроить систему для личного ежедневного пользования очень просто. Нужно скачать мобильное приложение на телефон. Дальше, оплачивая товар, покупатель по-прежнему получит чек, но уже не обычный, а с QR-кодом, который через это самое приложение можно легко проверить. И в случае чего написать жалобу в налоговую службу. А ещё мгновенно получить свою квитанцию об оплате на электронную почту. Причём даже если речь идёт, например, всего лишь о покупке хлеба.

Что касается продавца, онлайн-касса в разы упрощает порядок его общения с ФНС. Ведь умный аппарат сам передаёт все данные в налоговую через операторов фискальных данных.

Старые кассы меняют на новые по всей стране. И сроки очень ограничены - на установку системы в каждой торговой точке отводится чуть больше года.

"Нужно заменить 1 миллион 200 тысяч касс. Заменено пока 300 тысяч. Надо сделать так, чтобы с 1 июля предприниматели, которые заключили договоры на замену, но ещё не получили аппараты, не штрафовались", - говорит президент "Опоры России" Александр Калинин.

Данные с онлайн-касс помогут следить за такими показателями как объёмы продаж и потребительская способность, создавать условия для здоровой конкуренции и в целом анализировать экономику страны.

Елизавета Родина, Михаил Федоров, Максим Панкин. "ТВ Центр".