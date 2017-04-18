Фигурант дела о гибели женщины в "Алых Парусах" отказался признать вину

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Хорошевский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело Алексея Белоусова, электромеханика, обслуживавшего жилой комплекс "Алые паруса". В начале прошлого года из-за падения лифта там погибла женщина.

В зал суда обвиняемого ведут в наручниках. В составе конвоя несколько охранников и даже служебный пес. На скамье подсудимых - электромеханик. Именно Алексей Белоусов, по версии следствия, виновен в аварии пассажирского лифта, в результате которой погибла дочь известного телевизионного диктора Евгения Кочергина, передает "ТВ Центр".

Трагедия случилась 14 января прошлого года. Около 11 утра 36-летняя Ирина Володина спускаясь с восьмого этажа элитного жилого комплекса "Алые Паруса" и застряла в лифте. При этом, как установили позднее многочисленные экспертизы, у подъемника не сработали сразу несколько систем безопасности. В результате конструктивный противовес выскочил из креплений и обрушился на заблокированную в районе седьмого этажа кабину лифта. Каркас подъемника не выдержал, пол провалился, и находившаяся внутри женщина упала в шахту. От полученных травм она скончалась на месте.

По версии обвинителей, авария случилась из-за ненадлежащего технического обслуживания лифта. Уже на следующий день после трагедии механик, проверявший накануне этот подъемник по заявкам жителей, был задержан. Выяснением всех обстоятельств трагедии следствие занималось более года. Все это время сотрудник обслуживающей компании, который на момент происшествия имел трудовой стаж около восьми месяцев, провел под арестом.

В ходе судебного заседания после оглашения обвинительного заключения, находящийся на скамье подсудимых, 30-летний электромеханик Алексей Белоусов свою вину не признал. Судья из-за отсутствия в зале потерпевшей стороны заседание перенесла. Следующее состоится 27 апреля.

Андрей Сидоренко, Арсений Калашников, Тимур Аскаров. "ТВ Центр".

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