Сроки месячника в Москве не будут менять из-за погоды
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Весеннее благоустройство столицы будет завершено в установленные сроки. Об этом сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семенов. Месячник продлится до 25 апреля.
В Москве продолжаются работы в рамках месячника по благоустройству территории, передает "ТВ Центр".
Они проводятся по чёткому плану и должны быть закончены к 25 апреля. В планах: приведение в порядок различных городских объектов, уборка, промывка, покраска, ремонт, благоустройство и озеленение. Контроль за выполнением ведёт Объединение административно-технических инспекций.
На сегодняшний день она уже наложила штрафы на общую сумму в 39 миллионов рублей на те коммерческие организации, которые неправильно или несвоевременно выполняли свои обязанности, в том числе на ГБУ.
Среди работ, которые ещё впереди - ремонт и покраска 16 тысяч детских площадок, а также завершение восстановления асфальтного покрытия.
"Месячник начался несколько раньше по погодным условиям. Сейчас, конечно, погода преподнесла очередные сюрпризы. Теперь у нас уже идет замедление темпов работ по вполне объективным причинам. Но, я думая, к концу месяца в установленные сроки все они будут успешно выполнены", - пообещал начальник Объединения административно-технических инспекций Дмитрий Семенов.
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