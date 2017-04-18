Врачи обсудили перспективы лечения гемофилии в России

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Перспективы лечения гемофилии в России обсудили врачи, пациенты и чиновники на пресс-конференции. Ее приурочили ко Всемирному дню борьбы с заболеванием.

Перспективы лечения гемофилии в России обсудили врачи, пациенты и чиновники на пресс-конференции. Ее приурочили ко Всемирному дню борьбы с этим опасным заболеванием, передает "ТВ Центр".

Гемофилия - нарушение свертываемости крови, при котором достаточно одного удара или ушиба, чтобы привести к тяжелым последствиям для здоровья и жизни пациента. Численность пациентов год от года растет. В России уже более девяти тысяч человек страдают гемофилией. Государство оказывает им поддержку, обеспечивая льготными лекарствами. При ранней диагностике и профилактике пациенты могут полноценно жить, учиться и работать.

"Мы говорим об изменении качества жизни пациентов у нас в стране. И мы выходим на европейский уровень по обеспечению жизненно важными препаратами этой группы пациентов. Дети, больные гемофилией, сейчас ходят в обычные школы, занимаются в вузах", - сказал президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев.

На пресс-конференции представили итоги уникального исследования качества жизни больных гемофилией. Оно показало, как улучшилось самочувствие пациентов, благодаря господдержке. В будущем году на программу по борьбе с редкими заболеваниями, в том числе гемофилией - дополнительно может быть выделено из федерального бюджета почти девять миллиардов рублей.

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