В Кремле опровергли данные о передаче Путину плана Трампа по Сирии
Теги: путин песков трамп Сирийский конфликт
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Владимир Путин получил план своего американского коллеги Дональда Трампа по Сирии. Послание якобы передал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Представитель Кремля назвал эти сведения недостоверными.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не передавал президенту России Владимиру Путину план главы Белого дома Дональда Трампа по Сирии. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
"Нет", - заявил он в ответ на вопрос журналиста, является ли достоверной такая информация.
Ранее СМИ сообщали о том, что глава Госдепа во время визита в Москву передал президенту России основные принципы плана Трампа по сирийской проблеме. Об этом прессе якобы рассказали неназванные американские источники.
Читайте также:
Лавров: агрессия США в Сирии затруднила поиск мирных решений
США связываются с Россией по Сирии несмотря на прекращение Меморандума
Новости по теме Сирийский конфликт
-
18 апреля 2017
Трамп и Эрдоган призвали привлечь Асада к ответственности за Идлиб
-
17 апреля 2017
МИД: теракт в Алеппо должен получить международную оценку
-
17 апреля 2017
Россия зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии за сутки
-
17 апреля 2017
Ким Чен Ын поддержал Асада в борьбе с агрессией "враждебных сил"