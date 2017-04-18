В Кремле опровергли данные о передаче Путину плана Трампа по Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Владимир Путин получил план своего американского коллеги Дональда Трампа по Сирии. Послание якобы передал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Представитель Кремля назвал эти сведения недостоверными.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не передавал президенту России Владимиру Путину план главы Белого дома Дональда Трампа по Сирии. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"Нет", - заявил он в ответ на вопрос журналиста, является ли достоверной такая информация.

Ранее СМИ сообщали о том, что глава Госдепа во время визита в Москву передал президенту России основные принципы плана Трампа по сирийской проблеме. Об этом прессе якобы рассказали неназванные американские источники.

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