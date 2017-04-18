В Турции разбился полицейский вертолет с 12 пассажирами

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Полицейский вертолет, на борту которого находились 12 человек, потерпел крушение на востоке Турции.

На востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет Sikorsky S-70, на борту которого находились 12 человек, сообщает ТАСС.

Согласно информации местных СМИ, вертолет исчез с радаров в 11:30. На борту находились семь полицейских, судья, офицер и три члена экипажа. Известно, что они должны были отвечать за окружную избирательную комиссию.

По словам губернатора провинции Тунджели, где произошла катастрофа, вертолет упал из-за неблагоприятных погодных условий.

Вертолет принадлежал Главному управлению безопасности Турции. На помощь отправились военные и сотрудники МЧС Турции. Идет поисковая операция.

Тунджели



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4190766

авария произошла в провинции Тунджели.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4190766

авария произошла в провинции Тунджели.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4190766

авария произошла в провинции Тунджели.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4190766 Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/proisshestviya/4190766