В Турции разбился полицейский вертолет с 12 пассажирами
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Полицейский вертолет, на борту которого находились 12 человек, потерпел крушение на востоке Турции.
На востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет Sikorsky S-70, на борту которого находились 12 человек, сообщает ТАСС.
Согласно информации местных СМИ, вертолет исчез с радаров в 11:30. На борту находились семь полицейских, судья, офицер и три члена экипажа. Известно, что они должны были отвечать за окружную избирательную комиссию.
По словам губернатора провинции Тунджели, где произошла катастрофа, вертолет упал из-за неблагоприятных погодных условий.
Вертолет принадлежал Главному управлению безопасности Турции. На помощь отправились военные и сотрудники МЧС Турции. Идет поисковая операция.