Ученые назвали точную дату апокалипсиса

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Осенью текущего года на поверхность нашей планеты может упасть огромный космический объект. Он движется к Земле на большой скорости, а его диаметр составляет 40 метров. В результате падения объекта может быть разрушен озоновый слой нашей планеты, что приведет к гибели всего живого.

Ученые считают, что нынешней осенью на поверхность Земли может упасть огромный космический объект. Об этом сообщает "Русская планета".

По данным исследователей, в космосе был обнаружен неопознанный объект диаметром 40 метров. Он движется к Земле на большой скорости. По расчетам ученых, столкновение с нашей планетой произойдет 12 октября 2017 года.

Падение космического объекта приведет к катастрофическим последствиям. В результате этого происшествия может быть разрушен озоновый слой Земли. Это приведет к изменению климата и гибели всего живого на нашей планете.