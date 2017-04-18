Уничтоженный в Мосуле командир ИГ мог иметь российское гражданство

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Один из главарей ИГ уничтожен на западе Мосула в результате ракетного удара. Террорист по прозвищу Абу Хаджер ар-Руси, предположительно, является гражданином России. Об этом сообщил командующий Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерал Раид Шакер Джоудат.

В Мосуле прошла антитеррористическая операция, результатом которой стала ликвидация полевого командира "Исламского государства" (организация запрещена в России) по прозвищу Абу Хаджер ар-Руси.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на командующего Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерала Раида Шакера Джоудата, погибший, предположительно, является гражданином России.

Ранее иракские военные уже объявляли об уничтожении главарей террористических банд, которые предположительно были выходцами из России. С начала апреля были уничтожены двое: Абу Мария ар-Руси и Абу Мухаджир ар-Руси.

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