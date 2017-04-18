Программу реновации обсудят в единый день встреч с главами управ

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Главы управ районов Москвы проведут традиционные встречи с жителями. В ходе открытого диалога москвичи обсудят принципы формирования предварительного перечня домов, которые могут войти в программу реновации, и другие вопросы, связанные с программой.

Все вопросы по благоустройству дворов можно будет задать на встречах с главами управ районов, которые пройдут в среду, в 10 округах столицы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главная тема встреч, разумеется, — программа реновации жилого фонда. Горожане смогут задать свои вопросы о планах сноса в отношении конкретных домов и кварталов, деталях голосования в "Активном гражданине" и центрах госуслуг "Мои документы", условиях предоставления новых квартир, строительстве домов и всей необходимой инфраструктуры кварталов реновации.

Также обсудят, как в округах борются со злостными неплательщиками за коммунальные услуги и поддерживают социально-незащищённых граждан. Начало встреч - в 19:00.

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