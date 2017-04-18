Исполнитель роли Иуды случайно повесился во время спектакля

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Актер, исполнявший роль Иуды, случайно повесился во время спектакля. Трагедия произошла в одном из театров Мексики. Игравший Иуду актер случайно задушил себя веревкой, соскользнув с дерева. Врачи пытались реанимировать 23-летнего молодого человека, однако он скончался.

Во время пасхальной постановки в одном из театров на юго-западе Мексики актер, исполнявший роль Иуды, случайно повесился. Об этом сообщил портал "МИР 24" со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

Трагедия произошла в мексиканском муниципалитете Танкитаро во время спектакля о последних часах жизни Христа. Игравший Иуду 23-летний актер сорвался с дерева и случайно задушил себя веревкой. Зрители не сразу поняли, что произошло, однако затем бросились на помощь молодому человеку.

Пострадавшего доставили в больницу. Медики пытались реанимировать молодого человека, однако тот скончался.

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