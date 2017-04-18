Исполнитель роли Иуды случайно повесился во время спектакля
Теги: актер мексика Происшествие смерть пасха
Актер, исполнявший роль Иуды, случайно повесился во время спектакля. Трагедия произошла в одном из театров Мексики. Игравший Иуду актер случайно задушил себя веревкой, соскользнув с дерева. Врачи пытались реанимировать 23-летнего молодого человека, однако он скончался.
Во время пасхальной постановки в одном из театров на юго-западе Мексики актер, исполнявший роль Иуды, случайно повесился. Об этом сообщил портал "МИР 24" со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.
Трагедия произошла в мексиканском муниципалитете Танкитаро во время спектакля о последних часах жизни Христа. Игравший Иуду 23-летний актер сорвался с дерева и случайно задушил себя веревкой. Зрители не сразу поняли, что произошло, однако затем бросились на помощь молодому человеку.
Пострадавшего доставили в больницу. Медики пытались реанимировать молодого человека, однако тот скончался.
Читайте также:
В результате стрельбы в американском метро погиб пассажир