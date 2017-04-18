Неизвестные открыли стрельбу по автомобилю в Москве
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Разбойное нападение совершено на автомобиль на юго-востоке Москвы. Неизвестные обстреляли машину из огнестрельного оружия, после чего, забрали из нее сумку с деньгами. В городе введен план "Перехват".
На юго-востоке Москвы неизвестные обстреляли автомобиль. После этого из машины похитили сумку с деньгами. Как передает ТАСС со ссылкой на сотрудника полиции, в городе введен план "Перехват".
Инцидент произошел возле дома №7 по улице Люблинской. По предварительной информации, стрельба велась из огнестрельного оружия. О состоянии водителя и возможных пассажиров ничего неизвестно.
После этого преступники скрылись на машине Nissan Maxima серебристого цвета. В последний раз его видели в районе Третьего транспортного кольца.