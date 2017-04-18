Предполагаемый организатор теракта в Петербурге признал вину

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Девятый фигурант дела о теракте в петербургском метро Аброр Азимов признал свою вину. Об этом рассказал его адвокат Армен Задоян перед заседанием в Басманном суде Москвы. В свою очередь, следствие просит отправить предполагаемого организатора теракта под арест. Рассмотрение ходатайства пока не началось.

Задержанный накануне в Московской области девятый фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов признал свою вину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Армена Задояна.

"Он признает вину в полном объеме", - сказал Задоян перед заседанием в Басманном суде Москвы. В свою очередь, следствие просит отправить Азимова под арест. Рассмотрение ходатайства пока не началось.

Накануне в ФСБ сообщили, что в Одинцовском районе Подмосковья задержан один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро. По данным ведомства, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов подготовил террориста-смертника Джалилова. По одной из версий, местонахождение Азимова удалось установить благодаря включенному телефону.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт. В результате взрыва погибли 14 человек (не считая смертника). По данным следствия, исполнителем был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов. По делу о теракте ранее были задержаны восемь человек. В их домах нашли детали взрывных устройств и оружие.

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