Художника Красавина обнаружили мертвым в своей квартире

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Тело художника Алексея Красавина обнаружили в его квартире в центре Москвы. Следователи не обнаружили следов насильственной смерти, точную причину смерти выяснит судмедэкспертиза.

Столичный следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения тела известного художника Алексея Красавина в его квартире на Зацепском валу, говорится в сообщении ведомства.

В ходе осмотра квартиры художника, следователи не обнаружили видимых следов, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Творчество художника находится в частных коллекциях России и за рубежом, а также в музее Марины Цветаевой в Елабуге и в музее современного искусства в Одессе. Кроме того, Красавин занимался реставрационными работами.

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