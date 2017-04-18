Подозреваемые в стрельбе на востоке Москвы попали в ДТП и скрылись

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Полиция проверяет информацию о стрельбе на Люблинской улице в Москве. Как сообщили в МВД столицы, о происшествии правоохранительным органам рассказали очевидцы. По их словам, неизвестные открыли огонь по автомобилю. Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрельбу устроили пятеро неизвестных азиатской внешности.

Полиция проверяет информацию о стрельбе на Люблинской улице. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

"В полицию обратились очевидцы и сообщили, что видели, как на ул. Люблинская неизвестные произвели несколько выстрелов по автомобилю, а затем похитили из него имущество. Данная информация проверяется", - рассказали в ведомстве.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, разбой в районе дома №7 на Люблинской улице устроили пятеро неизвестных азиатской внешности. Они покинули место происшествия на автомобиле, однако на Велозаводской улице попали в ДТП, бросили машину и скрылись. Розыск подозреваемых продолжается.

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