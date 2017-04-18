Признавший вину фигурант дела о теракте в Петербурге отказался от своих слов

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Фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов отказался от признания своей вины. По его словам, он лишь выполнял приказы, не осознавая их целей. При этом Азимов заявил, что против заключения под стражу он не возражает. Следователь заявил в суде, что подозреваемый подтвердил свое участие в подготовке взрыва.

Фигурант дела о теракте в Санкт-Петербурге Аброр Азимов отказался от признания вины в ходе заседания суда. Об этом сообщил "Интерфакс".

"Против ареста я не возражаю, но то, что сказал следователь о моем признании вины, это не так. Мое участие есть, но оно не прямое. Я не осознавал свои действия, мне давали команду, а я исполнял", - передает слова подозреваемого ТАСС.

Ранее адвокат Азимова Армен Задоян перед заседанием Басманного суда заявил, что его подзащитный признает вину в полном объеме.

Взрыв прогремел 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро. Жертвами теракта стали 14 человек. По данным следствия, исполнителем был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов. В рамках уголовного дела были задержаны восемь человек. В их домах нашли детали взрывных устройств и оружие. Накануне в Одинцовском районе Подмосковья был задержан девятый фигурант дела. По данным ФСБ, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов подготовил террориста-смертника Джалилова.

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