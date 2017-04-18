Путин заявил о необходимости разработки стратегии по защите прав потребителей

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки стратегии государственной политики в сфере защиты прав потребителей. По его словам, данные вопросы нельзя решить раз и навсегда каким-то единственным способом, поэтому необходимо уметь прогнозировать будущие риски и своевременно на них реагировать.

Пришло время разработать стратегию государственной политики в сфере защиты прав потребителей. Об этом на заседании президиума Госсовета заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщил ТАСС, глава государства отметил, что задачи по защите прав потребителей не могут быть решены раз и навсегда каким-либо единственным способом. По словам Путина, эти вопросы тесно связаны с развитием экономики и появлением новых товаров и услуг.

"Поэтому мы должны уметь прогнозировать будущие риски и своевременно на них реагировать. Пришла пора разработать стратегию государственной политики в этой сфере", - сказал он.

Президент предложил на заседании Госсовета обозначить основные направления будущей стратегии. В частности, президент считает необходимым проводить широкую просветительскую работу в сфере защиты прав потребителей.

"Нужно помогать людям, организовывать, к примеру, специальные консультации в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг", - сказал Путин.

Глава государства также отметил важность защиты прав потребителей, приобретающих товары через интернет. По его словам, электронная коммерция – быстрорастущая сфера торговли, однако "на людей обрушивается лавина рекламы". При этом, Путин отметил, что не всегда реклама является достоверной и не всегда предоставляет полную информацию о продавцах, исполнителях и компаниях, осуществляющих сбор и доставку заказов. Для этого, по словам президента, необходима широкая просветительская работа.

"Сегодня это ключевая задача и для ее реализации нужны конкретные действенные механизмы и инструменты", - сказал он.

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