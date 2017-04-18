Путин: нужно решить проблему микрозаймов, заводящих в "долговую спираль"

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Владимир Путин отметил необходимость решения проблемы микрозаймов, которые заводят заемщиков в "долговую спираль". По его словам, Центробанк проводит работу по смягчению этой ситуации, а также разработал ряд мер по ограничению "аппетитов" кредиторов. Президент добавил, что правоохранительные органы также должны расчищать рынок от разного рода незаконных и мошеннических контор.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо решить проблему микрозаймов, которые заводят заемщиков в "долговую спираль". Об этом он рассказал, выступая на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.

"Среди кредиторов есть и такие, кто сознательно вводит людей в заблуждение, не объясняя им условия займа и не раскрывая всю цепочку возможных последствий. В результате, большинство заемщиков практически неминуемо попадают в долговую спираль", - приводит слова Путина ТАСС.

По словам главы государства, Центробанк проводит работу по смягчению этой ситуации, а также разработал ряд мер по ограничению "аппетитов" кредиторов. Путин отметил, что правоохранительные органы также должны расчищать рынок от разного рода незаконных и мошеннических контор.

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