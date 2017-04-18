Фигурант дела о теракте в Петербурге Азимов арестован

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Девятый фигурант уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов арестован. Басманный суд заключил его под стражу до 3 июня. Следователь в ходе заседания не стал уточнять роль Азимова в организации теракта. Сам подозреваемый заявил, что лишь исполнял приказы, не понимая их смысла.

Девятый фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов арестован. Об этом сообщил ТАСС с заседания Басманного суда Москвы.

"Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Избрать в отношении подозреваемого Азимова меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня", - огласил судья.

Ранее в ходе заседания суда следователь заявил о признании Азимовым вины в организации теракта. Подозревемый, в свою очередь, заявил, что признательных показаний не давал. Он отметил, что принимал участие в организации взрыва в метро лишь опосредованно. По его словам, он лишь исполнял приказы, не понимая их смысла. Следователь не стал уточнять роль Азимова в организации теракта.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 человек. По данным следствия, исполнителем был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов. В рамках уголовного дела арестованы девять человек, включая задержанного накануне Азимова.

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