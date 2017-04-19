Голосование. Обычные россияне и украинцы - братья или враги?

Тема программы "Право голоса”: Россия – Украина: история развода. Сегодня Международный Суд ООН в Гааге объявил первое решение в рамках иска Украины против России. Обвинения: финансирование терроризма и расовая дискриминация. Накануне ситуацию на Украине обсудил Владимир Путин с лидерами "нормандской четверки". Участники переговоров подтвердили приверженность выполнению минских соглашений. Тем временем из-за самоблокады Киева на Украине прекратила работу пятая ТЭС.