Голосование. Обычные россияне и украинцы - братья или враги?
Тема программы "Право голоса”: Россия – Украина: история развода. Сегодня Международный Суд ООН в Гааге объявил первое решение в рамках иска Украины против России. Обвинения: финансирование терроризма и расовая дискриминация. Накануне ситуацию на Украине обсудил Владимир Путин с лидерами "нормандской четверки". Участники переговоров подтвердили приверженность выполнению минских соглашений. Тем временем из-за самоблокады Киева на Украине прекратила работу пятая ТЭС.
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