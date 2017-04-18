Во "Внуково" отложили рейс из-за конфликта экипажа с пассажирами

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Рейс из Москвы в Ереван пришлось отложить на 26 минут из-за конфликта на борту воздушного судна. Один из пассажиров заявил, что полетит в бизнес-классе, вместо салона эконом-класса, в котором он должен был располагаться согласно билету. После снятия мужчины с рейса, часть людей покинула свои места и потребовала его возвращения, не дав самолету взлететь.

Рейс авиакомпании UTair из Москвы в Ереван был задержан из-за конфликта с пассажирами. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании. Инцидент произошел в понедельник.

"Во время предстартовой подготовки рейса 879 "Внуково" - Ереван один из пассажиров задержал вылет, категорически отказавшись занять место в салоне эконом-класса согласно своему посадочному талону, заявив, что полетит в бизнес-классе", - говорится в сообщении. При этом мужчина оскорблял членов экипажа с использованием ненормативной лексики, а также угрожал им.

Прибывшие на место сотрудники полиции составили акт о нарушении поведения на борту самолета и сняли пассажира с рейса. Однако затем группа из нескольких человек покинула свои места и потребовала возвращения недовольного мужчины. Командир воздушного судна принял решение прекратить выполнение полетного задания, после чего экипаж был заменен и вылет самолета состоялся на 26 минут позже запланированного времени.