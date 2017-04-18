Жертвами крушения полицейского вертолета в Турции стали 12 человек
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В результате крушения полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек. Как сообщили власти провинции Тунджели, где произошла катастрофа, воздушное судно разбилось из-за плохих погодных условий.
В результате крушения полицейского вертолета в турецкой провинции Тунджели погибли все 12 человек, находившиеся на борту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Согласно сообщению администрации провинции, катастрофа произошла из-за плохих погодных условий. На борту вертолета находились семь полицейских, судья, офицер и три члена экипажа. По данным турецких СМИ, спасательную операцию в районе крушения осложняет сильный туман.
Как сообщалось ранее, полицейский вертолет Sikorsky S-70 исчез с радаров около 11:30. Воздушное судно принадлежало Главному управлению безопасности Турции. Пассажиры вертолета должны были отвечать за окружную избирательную комиссию.
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