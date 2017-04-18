В ночь на 23 апреля москвичи смогут увидеть звездопад

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Жители столицы смогут увидеть первый весенний звездопад в ночь с субботы на воскресенье. Наблюдать "падающие звезды" можно будет в восточной части неба при ясной безоблачной погоде. Для этого москвичам не потребуется ни телескоп, ни бинокль.

В ночь с субботы на воскресенье жители столицы смогут увидеть первый весенний звездопад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"В ночном небе при ясной погоде и отсутствии городской засветки можно будет увидеть от 10 до 15 метеоров в час", - говорится в сообщении.

Наблюдать "падающие звезды" можно будет ночью в восточной части неба при ясной безоблачной погоде. Для этого москвичам не потребуется ни телескоп, ни бинокль. Достаточно будет поднять голову к созвездию Лиры и смотреть немного в сторону от этой точки.