Арестован отец обвиняемого в получении взятки полковника полиции Захарченко

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Отец обвиняемого в получении взятки полковника полиции Дмитрия Захарченко арестован судом по обвинению в растрате. Как сообщили в суде, дело Виктора Захарченко не связано с уголовным производством в отношении его сына.

Отец обвиняемого в получении взятки полковника полиции Дмитрия Захарченко арестован по обвинению в растрате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда столицы.

"Как следует из материалов, номера уголовных дел в отношении Виктора и Дмитрия Захарченко не совпадают", - отметила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, Виктор Захарченко был заключен под стражу на два месяца еще 31 марта. Подробностей дела в отношении отца экс-замначальника антикоррупционного управления МВД пресс-секретарь суда не раскрыла.

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в семь миллионов рублей. В том же месяце глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного управления ведомства. По результатам процедуры был уволен ряд сотрудников. В январе стало известно о ликвидации Управления "Т" и появлении Управления "Р".

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