Мотоциклист погиб из-за столкновения с поездом в Подмосковье

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Поезд насмерть сбил мотоциклиста, который пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу, грубо нарушая ПДД. Инцидент произошел на станции "Быково" в Московской области. Данное происшествие не повлияло на график движения пригородных поездов Казанского направления.

Мотоциклист погиб в результате столкновения с поездом на станции "Быково" в Московской области. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

"Мотоциклист, грубо нарушая правила дорожного движения, пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу, который расположен на станции "Быково" Казанского направления МЖД. Машинист приближающегося поезда применил экстренное торможение, но расстояние для полной остановки было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

Происшествие не повлияло на график движения пригородных поездов Казанского направления. После шестиминутной стоянки электричка продолжила свое движение. О данном инциденте было доложено в правоохранительные органы.

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