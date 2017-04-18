Россия ожидает отмены запрета на поставки зерна в Турцию в этом году

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Россия и Турция в ближайшие две недели проведут консультации по выработке графика снятия ограничений между странами в торговой сфере. Данный вопрос обсуждался в ходе встречи вице-премьера Аркадия Дворковича с зампредом турецкого правительства Мехметом Шимшеком. Россия ожидает, что ограничения на поставки зерна в Турцию будут сняты в 2017 году.

Вице-премьер Аркадий Дворкович встретился в Москве с заместителем председателя правительства Турции Мехметом Шимшеком. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

В ходе переговоров стороны отметили общее стремление России и Турции в кратчайшие сроки снять максимальное количество ограничений, существующих в настоящее время. Участники встречи также признали, что по ряду чувствительных вопросов необходима поэтапная работа.

"В течение двух недель будут проведены интенсивные консультации для выработки графика дальнейших действий. График будет предусматривать сроки, этапы снятия отдельных существующих ограничений", - уточнили в правительстве России.

По словам Дворковича, российская сторона в любом случае ожидает от Турции снятия введенных ограничений на поставки зерна в текущем году.

Во встрече помимо российского и турецкого вице-премьеров приняли участие глава Минэнерго России, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак, министр экономики Турции Нихат Зайбекчи, а также представители министерств и ведомств двух стран.

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