Пентагон опроверг информацию об аресте лидера ИГ

Теги: сирия Сирийский конфликт терроризм пентагон иг

Представитель Пентагона опроверг информацию об аресте лидера "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что он был задержан при попытке бегства из осажденного Мосула к сирийской границе с помощью совместных сил Сирии и России.

Пентагон не подтверждает информацию некоторых СМИ об аресте лидера "Исламского государства" (организация запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади на границе между Ираком и Сирией.

"У меня нет никакой информации, подтверждающей это сообщение", - приводит "Интерфакс" слова представителя Пентагона Адриана Ранкин-Гэллоуэя.

Ранее The Bagdad Post сообщал о том, что лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был арестован при попытке бегства из осажденного Мосула к сирийской границе. Отмечалось, что он был задержан с помощью совместных сил Сирии и России.

Читайте также:

Минобороны: доказательств применения химоружия в Сирии по-прежнему нет

В Кремле опровергли данные о передаче Путину плана Трампа по Сирии

Россия зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии за сутки