Подразделения ПВО Москвы подняли по тревоге

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В Подмосковье по тревоге подняли подразделения ПВО Москвы. Это было сделано в рамках итоговой проверки после зимнего периода обучения. Всего в учениях задействовано более тысячи человек личного состава, а также свыше ста единиц вооружения и военной техники.

Подразделения противовоздушной обороны Москвы, расположенные в Подмосковье, подняли по тревоге в рамках проверки по итогам зимнего периода обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марш в назначенные позиционные районы и заступили на боевое дежурство. Во время передислокации расчетов личный состав отработал действия при отражении диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что всего в проверке задействовано более тысячи человек личного состава, а также свыше ста единиц вооружения и военной техники. Кроме того, к учениям также привлечены зенитные ракетные системы С-400, С-300 и комплексы "Панцирь-С".