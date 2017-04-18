Парламент Турции одобрил продление режима ЧП

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Режим ЧП в Турции будет продлен еще на три месяца. Парламент страны принял такое решение после голосования, которое состоялось во вторник. Режим ЧП продолжит действовать до 20 июля текущего года после того, как данное заключение будет ратифицировано президентом и опубликовано в официальном правительственном вестнике.

Парламент Турции одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Об этом сообщает ТАСС. Голосование по данному запросу состоялось во вторник.

Режим ЧП продолжит действовать до 20 июля текущего года после того, как решение парламента будет ратифицировано президентом и опубликовано в официальном правительственном вестнике.

Накануне Совет национальной безопасности Турции еще на три месяца предложил продлить режим ЧП в стране. По мнению СНБ, это должно быть сделано с целью продолжения обеспечения защиты прав и свобод граждан, демократии и принципов правового государства. Режим ЧП действует в Турции с июля прошлого года, когда была предпринята попытка переворота в стране.

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