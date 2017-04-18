Минобороны: доказательств применения химоружия в Сирии по-прежнему нет

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Единственным доказательством применения химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне остаются два видеоролика наблюдательной организации "Белые каски". С таким заявлением сегодня выступил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, за прошедшее время ни один житель города не обратился к врачам с жалобами на отравление, никто не просил антидоты, за медицинской помощью не обращались и эксперты "Белых касок", которые должны были оказаться без средств спецзащиты в зоне поражения. Как отметил "ТВ Центр", сама зона также до сих пор не определена. Однако страны Запада по-прежнему считают, что 4 апреля в Хан-Шейхуне правительственные войска использовали зарин. Не имея достоверной информации, якобы в ответ на химатаку американские военные нанесли удар ракетами "Томагавк" по сирийской базе Шайрат. В результате атаки погибли пятеро военных, девять мирных жителей, ранения получили 13 женщин и детей.