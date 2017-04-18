В Марселе арестованы двое подозреваемых в подготовке теракта во время выборов

Теги: Политика выборы президент франция

В Марселе французская полиция арестовала двух подозреваемых в подготовке терактов. Оба молодых человека - граждане Франции. По данным спецслужб, они собирались провести атаку во время предстоящего в выходные первого тура президентских выборов.

Старое доброе американское правило о том, что выборы могут быть какими угодно, только не скучными, во Франции, кажется, усвоили на отлично. Избиратель и дух не успевает перевести, отмечает "ТВ Центр". Вот, к примеру, Мехди Альми. Житель Марселя этим утром собирался, было, наконец обстоятельно подумать, за кого же голосовать в воскресенье. Не дали.

"Был дома, вдруг стук в дверь. Открываю – там полицейский. Говорит: нужно срочно покинуть помещение. Потом я, кажется, услышал слово "взрыв", - рассказал Альми.

О том, что случилось в его доме на самом деле, он узнал уже из новостей. Глава МВД отчитался: задержаны двое мужчин-экстремистов. Якобы готовили теракт на одном из предвыборных митингов.

"За несколько дней до главных для нашей страны выборов я хочу напомнить, что все сделано для безопасности. Службы МВД как никогда мобилизованы по всей Франции", - заявил министр внутренних дел Маттиас Фекл.

Спецслужбы сразу же похвалил Франсуа Олланд, заявив, что точно знает, каковы были намерения подозреваемых. Некоторые французские аналитики, впрочем, засомневались: а не является ли это очередной попыткой подогреть к выборам интерес избирателей. Слишком уж часто в последнее время люди шутят: мол, политиков в стране не осталось, голосовать придется либо за "чуму", либо за "холеру". Ведь решат еще, что наступающий праздник демократии их не касается, и проголосуют, что называется, ногами – не придут на участки вовсе.

Неопределившихся – рекордное в истории современной Франции количество – треть избирателей. За их голоса и идет схватка. Да такая, что штормит и европейскую валюту, и французские улицы.

В ход у протестующих шли булыжники и дымовые шашки. Полиция отвечала слезоточивым газом. Все возле концертного зала "Зенит", где перед избирателями выступал лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Здесь тоже неспокойно. Внезапно на трибуну взбежала девушка с букетом цветов и попыталась раздеться.

Скандалы лидеру ультраправых явно к лицу. Ле Пен – самый обсуждаемый в медиа кандидат. В американских соцсетях ее сравнивают с Дональдом Трампом и предрекают такой же успех.

"Я немедленно восстановлю контроль на границах. В стране не будет лиц, подобных братьям Куаши, совершившим нападение на Charlie Hebdo. При мне они никогда не получат французское гражданство", - заявила Ле Пен.

Столь жесткая риторика хоть и проложила Ле Пен дорогу в лидеры гонки, на финише может сыграть с ней злую шутку, говорят политологи. Сегодня рейтинг возглавляет уже независимый кандидат Эммануэль Макрон. У него 23 процента голосов, против 22,5 у Ле Пен. Успех лидера движения "Вперед" эксперты объясняют гибкостью программы. Он как будто пытается угодить всем, каждый раз предлагая что-нибудь новое, в зависимости от предпочтений публики, перед которой выступает.

"Если я стану президентом, обязуюсь устроить круглый стол – вместе договоримся, как будем формировать цену на сельхозпродукцию", - пообещал Макрон.

Нельзя сбрасывать со счетов еще двух кандидатов, у которых по 19,5 процента голосов. Прежде всего, это умелый оратор Жан-Люк Меланшон, чьи крайне популистские лозунги из серии "Никто не будет жить в бедности" стремительно приносят ему политические очки. Оправившийся от коррупционного скандала Франсуа Фийон также по-прежнему в седле. И, кажется, переходит на галоп. Во вторник, например, раскритиковал Дональда Трампа, назвав позицию американского президента, ни много ни мало, угрозой человечеству. Впереди еще много сюрпризов, обещают эксперты. До финала самого скандального во Франции политического шоу еще целых пять дней.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"