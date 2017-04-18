Путин провел встречу с врио главы Новгородской области

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Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Новгородской области. Андрей Никитин сообщил президенту, что в регионе неэффективно тратились деньги на развитие дорожной сети. По словам врио главы региона, сейчас власти планируют решить эту проблему, закупая стройматериалы централизованно и без посредников.

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом сообщается на сайте Кремля. Диалог состоялся по завершении Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей.

Никитин сообщил президенту, что в регионе неэффективно тратились деньги на развитие дорожной сети. По словам врио губернатора, сейчас власти планируют закупать стройматериалы централизованно, без посредников, что позволит решить проблему, передает "ТВ Центр".

Никитин был назначен врио главы Новгородской области в феврале текущего года. Ранее бывший руководитель региона Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий.