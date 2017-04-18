США ведут непредсказуемую политику в отношении КНДР

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США рассчитывают на то, что Северная Корея прислушается к мировому сообществу, и забудет о своих ядерных амбициях. Такое заявление сделал вице-президент США Майкл Пенс. В рамках своего первого большого азиатского турне он прибыл в Японию, и провёл переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ. Токио впервые со времен Второй мировой войны готов задействовать свою армию в случае угрозы со стороны КНДР. Пхеньян продолжает грозить новыми ядерными испытаниями.

В ответ на запуск КНДР баллистической ракеты, Соединённые Штаты пока отправили на Корейский полуостров Майкла Пенса, отмечает "ТВ Центр". Турне началось в Южной Корее. Все ждали, что он ответит на главный вопрос - нанесут ли Штаты удар по КНДР, но американский вице-президент говорил о чём угодно, только не об этом.

"Хочу передать слова приветствия нашим солдатам и солдатам Южной Кореи от президента США. Мы высоко ценим вашу службу здесь, на границе свободы", - заявил Пенс.

"Границей свободы" Пенс назвал демилитаризованную зону между двумя Кореями, где он побывал после ряда официальных встреч и пресс-конференции. Вице-президент долго и выразительно смотрел в сторону КНДР. Возможно, надеясь, что солдаты по ту сторону границы успеют сделать хороший снимок. Ведь не зря же он надел свою фирменную кожаную куртку в стиле "милитари". Его внешний вид, без сомнений, должен был продемонстрировать серьёзность намерений. Сразу после Майкл Пенс с семьёй отправились дальше – в Японию.

Второй человек в США после президента, стоит отметить, всегда отличался воинственностью. Он поддержал военную операцию в Ираке, введение беспилотной зоны в Ливии, что привело к свержению Муаммара Каддафи и гражданской войне, и теперь – атаку на Сирию. Пенс настаивает, что проблему КНДР Штаты попытаются решить мирным путём. Но, зная, что любимый метод Пенса – "достижение мира силой", верится в это с трудом.

"Пришло время для международного сообщества использовать как дипломатические, так и экономические меры давления на Северную Корею", - заявил американский вице-президент.

Экономическое давление в виде санкций КНДР испытывает уже 60 лет. По сведениям правозащитных организаций, треть населения страны не доедает. Высокой считается зарплата в 50, и очень высокой – в 100 долларов. Четверть жителей – без работы. Экономика Северной Кореи во многом хоть как-то держится на плаву за счёт поставок угля в Китай. Поэтому одна из целей турне Майкла Пенса – оказать давление на Пекин. И он уже пригрозил Китаю срывом целого ряда торговых соглашений.

"Эра стратегической терпимости закончилась. Дональд Трамп готов тесно работать с Японией, Южной Кореей и Китаем, чтобы достичь мирной резолюции по ядерному разоружению корейского полуострова", - сказал Пенс.

Синдзо Абэ свою поддержку уже пообещал. Японские власти впервые допустили, что приведут в действие военные силы, если Северная Корея решится на атаку. В законодательство страны даже внесли поправки, расширяющие возможности использования сил самообороны.

"Диалог ради диалога – это бессмысленно. Чтобы к нашим усилиям относились серьёзно, на Северную Корею надо оказывать давление", - заявил Абэ.

Но Пхеньян, несмотря ни на что, повел себя традиционно, пригрозив нанести удар по американским кораблям в случае провокаций. Заявил о готовности к тотальной войне, и даже анонсировал еженедельное проведение ракетных испытаний. Мир сейчас хотел бы услышать, что думает обо всём этом Дональд Трамп. Но тот вдруг заявил, что не готов раскрывать свои планы заранее, как это делают другие лидеры. Если вспомнить, что за шесть часов до нападения на Сирию 6 апреля, президент США утверждал, что таких планов нет, тотальная война может начаться в любой момент.

Евгения Карих, "ТВ Центр"