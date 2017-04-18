Порошенко не торопится с выполнением "дела чести"

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На Украине в эти дни вспоминают журналиста Олеся Бузину. Его убили два года назад в Киеве. Тогда раскрытие преступления президент Порошенко назвал делом чести, однако материалы до сих пор не дошли до суда.

Во вторую годовщину со дня убийства публициста Олеся Бузины цветы возлагают не только в его родном Киеве, но и в Москве, где он был частым и желанным гостем, рассказал "ТВ Центр". В российской столице памятная акция прошла у стен Кремля, возле киевской стелы. Два года спустя никто не наказан за жестокую расправу с Бузиной.

"Я думаю, что пока эти власти находятся в Киеве, никогда убийцы наказаны не будут", - заявил журналист Александр Чаленко.

Организатор небольшого траурного митинга, украинский журналист Александр Чаленко был близким другом убитого Олеся Бузины. Он вынужден был покинуть Киев после победы Евромайдана. После выхода в свет эпатажной книги "Вурдалак Тарас Шевченко", развенчивающей культ крестного отца украинского национализма, Бузина стал красной тряпкой для радикалов всех мастей. Журналист поддерживал федерализацию Украины, ее независимость и двуязычие украинской культуры, широкое развитие украинского и русского языков.

"Нам навязывают то, от чего мы будем страдать. Нам говорят об ассоциации с Евросоюзом. Но вы увидите, какой кризис будет. Вспомните, что говорил Бузина. Вы будете терпеть жесточайшие убытки в результате ассоциации с Евросоюзом. У вас будет повышаться, прежде всего, у вас будет повышаться квартплата. У вас будет повышаться плата за газ", - считал Олесь Бузина.

Александр Чаленко долго уговаривал друга покинуть Украину. Но тот надеялся, что обойдется. Правда, носил с собой газовый баллончик. Но от четырех выстрелов он не спас. Они прозвучали днем 16 апреля возле его собственного подъезда. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков громко заявил: дело раскрыто. Были задержаны два исполнителя – Андрей Медведько и Денис Полищук. Оба – в прошлом бойцы националистических батальонов, принимали участие в военной операции в Донбассе. Показания свидетелей, генетическая экспертиза – главный аргумент следствия – все указывало на то, что убийцы именно эти двое. Но вместо того, чтобы передавать завершенное дело в суд, в конце 2015 года прокуратура направила запросы в США, чтобы владельцы доменов социальных сетей, подтвердили географические метки, сделанные подозреваемыми в день убийства. Ответа из-за океана украинская прокуратура ждет до сих пор. Дело, по сути, спущенное на тормозах, официально приостановлено. Те, кто, вероятнее всего, жестоко расправились с Олесем Бузиной, гуляют на свободе под подпиской о невыезде.

"Одно рациональное объяснение – власть затягивает расследование, власть не хочет, чтобы эти убийцы были наказаны. Потому что для правоукраинских радикалов-националистов, для распропагандированного украинского электората убийство Олеся Бзуины – это дело праведное –убили москаля", - считает Чаленко.

Ренат Кузьмин когда-то был заместителем генпрокурора Украины. Теперь выступает адвокатом матери убитого публициста. Он уверен – в этой смерти, и не только, виноваты украинские власти, а не только радикалы.

"Все преступления, совершенные радикалами, укладываются в идеологию новой украинской власти и совершаются либо по приказу, либо по согласованию с ней", - заявил юрист.

Сезон политических убийств стартовал на Украине одновременно с победой Майдана. За день до убийства Олеся Бузины в Киеве у дверей своей квартиры был застрелен депутат Партии регионов Олег Калашников. Он являлся одним из спонсоров и организаторов Антимайдана. Расследование убийства взял под личный контроль президент Порошенко. Но никого не нашли.

Расследование одесской трагедии в Доме профсоюзов 2 мая и вовсе – издевательский фарс. Многочисленные камеры видеонаблюдения запечатлели и тех, кто стрелял с улицы по выпрыгивающим из окон людям, и девушек, с улыбкой разливавших коктейли Молотова. Но на скамье подсудимых –исключительно антимайдановцы, которым удалось выжить в страшной бойне, устроенной радикалами. Ведь, по версии украинских властей, Антимайдан сам себя заживо сжигал в Доме профсоюзов.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"