Начался прием заявок на президентские гранты от НКО

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В России начался приём заявок на президентские гранты для некоммерческих организаций. В этом году участников конкурса ждёт ряд изменений.

Как рассказал "ТВ Центр", теперь заявки будет принимать единый фонд-оператор, их можно заполнить на сайте "Президенсткиегранты.рф". Проекты в сферах науки, культуры, здравоохранения, образования будет рассматривать объединенный экспертный совет. Всех номинантов ждёт прозрачная система оценки от подачи заявки, до принятия решения о финансировании. Конкурс пройдёт в два этапа: первый продлится до 31 мая, второй – с 16 августа до 29 сентября. Причём финансирование для реализации своих программ победители получат уже в этом году.

"Эта система будет прозрачна от начала до конца. Исключен бумажный оборот. Всё подаётся в электронном виде. Контроль от входа, до выхода. И все заявители будут выступать в равных условиях, потому что для каждого из них созданы такие условия, что и приём документов, и контроль за работой будет обеспечен на прозрачной основе. Также очень важно указать и сумму, которая планируется, чтобы в этом году распределить гранты. Это более семи миллиардов рублей", - пояснил профессор Департамента политической науки НИУ ВШЭ, член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков.