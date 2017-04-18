В Госдуму внесли законопроект об отзыве гражданства России у террористов

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Лидеры четырех думских фракций внесли законопроект об отзыве гражданства России у осужденных за терроризм. Отмечается, что принятие поправок поможет защитить граждан и будет способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами с российскими паспортами.

Владимир Васильев ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия") внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий отзывать гражданство нашей страны у осужденных за терроризм. Об этом сообщает ТАСС.

"Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О гражданстве", согласно которым основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.

Лидеры фракций считают, что принятие поправок поможет защитить граждан от терроризма и будет способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, которые получили российское гражданство.