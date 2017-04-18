Транслировавший убийство в соцсети американец покончил с собой

Теги: расследование В мире полиция убийство сша самоубийство

Мужчина, транслировавший в соцсети Facebook убийство человека, застрелился, чтобы не сдаваться полиции. Его личность установлена. Убийцей оказался житель Кливленда Стив Стивенс. В ФБР выразили сожаления в связи с тем, что преступника не удалось взять живым, чтобы предать правосудию.

В округе Эри штата Пенсильвания покончил с собой мужчина, транслировавший в соцсети Facebook убийство человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местное управление полиции.

"Мы официально подтверждаем, что поиск подозреваемого прекращен. Он опознан, это Стив Стивенс", - заявил начальник полиции Кливленда Калвин Уильямс.

По его словам, коллеги из Пенсильвании получили наводку о том, что автомобиль, подходивший под описание машины подозреваемого, был обнаружен около ресторана McDonalds. Полицейские организовали преследование предполагаемого преступника. Водитель затормозил и при приближении полиции застрелился. Начальник кливлендского отделения ФБР Стив Энтони выразил сожаление, что убийцу не удалось взять живым.

"Я выражаю соболезнования. К несчастью, обстоятельства сложились так, что мы не смогли схватить подозреваемого и передать его правосудию", - сказал он.

В течение ближайших нескольких дней правоохранительным органам поручено сохранять особую бдительность во избежание непредвиденных последствий преступления и на случай выявления сообщников Стивенса.

Житель Кливленда Стив Стивенс 16 апреля опубликовал в Facebook видеообращение, в котором он заявил о намерении совершить убийство. Спустя две минуты он разместил запись, где он стреляет в пожилого человека и убивает его. Еще через некоторое время Стивенс запустил трансляцию, в ходе которой признался в совершении убийства.

Читайте также:

Один человек пострадал при падении вертолета на востоке США

В США подрались сторонники и противники Дональда Трампа