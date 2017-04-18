Главный снайпер ИГ мог быть гражданином России

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В Мосуле ликвидированы полевой командир и главный снайпер запрещенной в нашей стране группировки "Исламское государство". По данным федеральной полиции Ирака, оба боевика, возможно, были гражданами России. В свою очередь местные правозащитники объявили, что город находится на грани гуманитарной катастрофы. Информацию подтвердили и в ООН.

Пятнадцатитысячный курортный поселок Хаммам-эль-Алиля теперь переполнен беженцами, рассказал "ТВ Центр". По оценкам ООН, Мосул уже покинули около 500 тысяч человек. Гуманитарных коридоров нет – люди сами под пулями снайперов пробираются через линию фронта. Шанс погибнуть – велик, но на той стороне уже начали умирать от голода.

В 15 километрах от лагеря беженцев идут бои. Войска коалиции и армия Ирака окружили западную часть Мосула. Террористов блокируют, не дают поставлять в город боеприпасы, лекарства, продовольствие. Но вместе с боевиками в котле еще остаются до полумиллиона мирных жителей. Координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде заявила, что операция по освобождению города может обернуться "наихудшей гуманитарной катастрофой за весь период конфликта". С ней согласны и российские эксперты.

"Насколько мне известно, террористы еду, даже мясо распределяли по семьям в зависимости от того, являлись ли члены той или иной семьи бойцами их группировки. Жизнь мирных жителей там просто под угрозой. Там уже не о продуктах питания речь идет, а об элементарном выживании", - рассказала советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Боевики людей не отпускают – их используют как живой щит. Линия фронта постоянно меняется, бои идут в плотной городской застройке. На снятых террористами кадрах видно, как иракский броневик проезжает всего в нескольких десятках метров. Ежедневно террористы-смертники на автомобилях, начиненных взрывчаткой, таранят укрепления военных. Солдаты их стараются уничтожить еще на подходе. В результате, такая машина во вторник взорвалась рядом с жилым домом. Погибли 16 человек, среди них четверо детей. Исламисты прячутся в больницах, школах, мечетях – именно по ним и бьют с воздуха американские самолеты. Но как определить, что в этом здании именно террористы, а не старики и дети.

"С начала операции мы применили более 20 тысяч тяжёлых боеприпасов. Все они имеют системы наведения. И каждая атака координируется с иракскими силами безопасности. Нам четко поставили задачу – защищать гражданских. Враг же делает эту задачу очень, очень трудной. И, к сожалению, иногда, при определённых обстоятельствах, случаются жертвы среди мирного населения. Мы делаем всё, чтобы избежать этого", - пояснил пресс-секретарь Объединенных специальных сил Джон Дорриан.

Во время одного из последних таких ударов авиации погибли 200 мирных жителей. Кроме того, американские военные артиллерией обеспечивают огневую поддержку иракской армии. Из одного орудия, по признанию самих солдат, в сутки выпускается до 100 снарядов. Но сколько из них, учитывая разброс и дальность стрельбы, действительно попадают по нужной цели.

"К сожалению, так называемая коалиция совершенно не думает о последствиях и о жертвах среди мирного населения. Это разительно отличается от операции, которую провела сирийская армия по освобождению Алеппо. Когда были выведены из города мирные жители, а потом была проведена филигранная операция по освобождению города", - заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.

И речь уже не о двойных стандартах, когда Запад критикует Россию, а сам заодно с террористами убивает мирных людей. Правозащитники призывают спасти население, положение которого ухудшается с каждой минутой. В районе Мосула сильные ливни. Наводнение смыло переправы через реку Тигр, окончательно разрушив надежды на эвакуацию и доставку гуманитарной помощи.

Пётр Вершинин, Владимир Хуртин, Дина Самохина. "ТВ Центр"