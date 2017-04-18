У задержанных в Марселе предполагаемых террористов нашли флаг ИГ

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В квартирах задержанных в Марселе подозреваемых в подготовке теракта в день президентских выборов прошли обыски. Как сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс, в ходе следственных действий были обнаружены взрывчатка, огнестрельное оружие и флаг "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России).

В ходе обысков у задержанных в Марселе предполагаемых террористов нашли взрывчатку, огнестрельное оружие и флаг "Исламского государства". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокурора Парижа Франсуа Моленса.

"Силам безопасности удалось предотвратить серьезный теракт. Есть все основания предполагать, что двое задержанных лиц готовились совершить атаку в самое ближайшее время. Один из задержанных находился в контакте с членами исламистской ячейки в Бельгии", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в Марселе французская полиция арестовала двух подозреваемых в подготовке терактов. Оба молодых человека – граждане Франции. По данным спецслужб, они собирались провести атаку во время предстоящего в выходные первого тура президентских выборов.

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