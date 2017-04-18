Москвич зарезал знакомого и сбросил тело с 13 этажа дома

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Мужчина убил своего знакомого и затем скинул его тело с 13 этажа жилого дома на юго-востоке столицы. Впоследствии подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы. Об этом TVC.ru сообщила официальный представитель ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. Инцидент произошел во вторник утром на улице Сочинская.

"В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, 25-летний мужчина нанес 49-летнему знакомому не менее девяти ударов в область шеи и туловища. После чего тело пострадавшего было сброшено с 13 этажа", - говорится в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый был задержан и на допросе признал свою вину. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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