Путин поздравил Эрдогана с итогами референдума в Турции

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Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Эрдогана с победой его сторонников в ходе референдума в Турции. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее о том, что Путин направил Эрдогану поздравительную телеграмму сообщили турецкие СМИ.

Владимир Путин поздравил Реджепа Эрдогана с итогами референдума в Турции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Да, президент поздравил Эрдогана", - сказал он.

Ранее о том, что Путин направил главе Турции поздравительную телеграмму сообщили турецкие СМИ.

В минувшее воскресенье в Турции состоялся референдум о переходе от парламентской к президентской форме правления. Более 51 процента граждан проголосовали за пакет поправок к конституции республики. Явка составила 86 процентов. Конституционные изменения, в частности, предусматривают упразднение поста премьера, в следствие чего, президент получит право назначать вице-президента, министров, а также часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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