Три тела нашли в гараже в подмосковном Наро-Фоминске
Теги: полиция Происшествие подмосковье смерть
Тела двух молодых людей и девушки были обнаружены в гараже в подмосковном Наро-Фоминске. По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Тела двух молодых людей и девушки были обнаружены в гараже в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.
"Около 17:00 мск в дежурную часть УМВД по Наро-Фоминскому району поступило сообщение о том, что в гаражах расположенных на улице Шибанкова, обнаружено три трупа. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Читайте также:
Москвич зарезал знакомого и сбросил тело с 13 этажа дома
Мотоциклист погиб из-за столкновения с поездом в Подмосковье
Во "Внуково" отложили рейс из-за конфликта экипажа с пассажирами
Подозреваемые в стрельбе на востоке Москвы попали в ДТП и скрылись