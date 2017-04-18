Три тела нашли в гараже в подмосковном Наро-Фоминске

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Тела двух молодых людей и девушки были обнаружены в гараже в подмосковном Наро-Фоминске. По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Тела двух молодых людей и девушки были обнаружены в гараже в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

"Около 17:00 мск в дежурную часть УМВД по Наро-Фоминскому району поступило сообщение о том, что в гаражах расположенных на улице Шибанкова, обнаружено три трупа. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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