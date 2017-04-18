Путин и Эрдоган обсудили возможное применение химоружия в Сирии

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во вторник провели телефонный разговор. В ходе диалога главы государств продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии. В частности, они вновь отметили важность расследования инцидента с возможным применением химоружия в провинции Идлиб. Президенты также обсудили вопросы развития российско-турецких отношений.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Эрдоганом поздравил его с успешным проведением референдума. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, главы обеих стран продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии. Они говорили о необходимости , а также продвижении межсирийского переговорного процесса в астанинском и женевском форматах.

В ходе совместного диалога президенты России и Турции вновь отметили важность тщательного и беспристрастного международного расследования инцидента с возможным применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Путин и Эрдоган также обсудили по телефону актуальные вопросы дальнейшего развития отношений между двумя странами и условились продолжить личные контакты.