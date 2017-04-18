Протестующие в Бразилии пошли на штурм здания парламента

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Представители бразильских профсоюзов пытаются проникнуть в здание парламента страны, протестуя против пенсионной реформы. Они разбили стекла в здании и сейчас их пытаются сдержать служащие специального подразделения полиции. Представителей прессы также выводят из здания.

В Бразилии представители профсоюзов пытаются проникнуть в здание парламента страны, протестуя против пенсионной реформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильское телевидение.

"Протестующие разбили стекла в здании. Их пытаются сдержать служащие специального подразделения полиции, которые охраняют объекты, связанные с деятельностью законодательной власти. Представителей прессы выводят из здания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник в парламенте началось обсуждение пенсионной реформы, которую предложил президент Бразилии Мишел Темер. Согласно ей, в стране планируют установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 лет для женщин.