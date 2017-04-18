Правительство выделит 30 миллиардов рублей на строительство дорог

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В текущем году в России планируется построить и отремонтировать пять тысяч километров дорог. На эти цели из бюджета будет выделено порядка 30 миллиардов рублей.

Как рассказал "ТВ Центр", такие данные привел Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Премьер подчеркнул, что выделяемые средства необходимо максимально быстро доводить до муниципалитетов. Кроме того, глава правительства предложил наладить обратную связь с гражданами и дать возможность автомобилистам сообщать о проблемах на магистралях. Причём на каждое обращение водителей местные власти должны отвечать и в кратчайшие сроки производить ремонт аварийных участков дорог.

"Любой человек, которому не безразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, какие участки дорог будут ремонтироваться и когда они будут ремонтироваться. Это всегда вызывает самый живой интерес со стороны населения. Любой автомобилист должен иметь возможность сообщить о некачественном ремонте, ямах, которые образуются на дорогах. Сейчас для этого достаточно мобильной связи. В ряде регионов внедрены и действуют подобные приложения", - заявил премьер.