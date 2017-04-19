Трамп предупредил граждан США о реальной угрозе ядерной войны с КНДР

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У США есть надежда на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын также, как и Белый дом, хочет мира, а не войны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Вместе с тем, он подчеркнул, что опасность ядерного конфликта сохраняется, так как, Северная Корея ведет себя непредсказуемо.

У американцев есть основания для обеспокоенности по поводу возможного начала ядерной войны между США и КНДР. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп американскому телеканалу TMJ-4, передает ТАСС.

По его словам, беспокоиться о таком варианте развития событий нужно всегда, так как, "неясно, с кем мы имеем дело". При этом он подчеркнул, что у него была "замечательная встреча" с лидером Китая Си Цзиньпином, которая позволила ему многое узнать. "Как вы видели, много чего произошло", - подчеркнул президент США.

Трамп добавил, что КНР обладает большой властью над Северной Кореей. "Мы увидим, что будет. Ситуация очень, очень непростая", - сказал он.

Также президент США отметил, что проблемой КНДР стоило заняться его предшественникам в том числе, Биллу Клинтону. Но они откладывали ее решение. Вместо этого с Пхеньяном были заключены договоренности крайне невыгодные для Вашингтона, считает нынешний американский лидер.

И теперь Трамп посетовал, что оказался в положении, когда у КНДР есть ядерное оружие. "Надеюсь, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын, - прим. ред.) хочет мира, мы хотим мира. В конечном счете все будет зависеть от этого, но нам надо подождать и понаблюдать за происходящим", - резюмировал президент США.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон рассчитывает на серьезное отношение Пхеньяна к мнению мирового сообщества. По его словам, КНДР должна забыть о своих ядерных амбициях.

Однако вместо этого Северная Корея продолжает грозить новыми ядерными испытаниями. В прошедшее воскресенье КНДР попыталась вновь осуществить ракетный запуск, но он, по данным ВС США, оказался безуспешным. Ракета взорвалась практически сразу после старта.

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