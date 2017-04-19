Трамп подписал указ о защите американских производителей

Теги: В мире сша трамп

Дональд Трамп подписал указ "Покупай американское и нанимай американцев", призванный защитить национальный рынок труда и стимулировать покупку выпущенных в стране товаров. Ожидается, что его действие приведет к изменению визовой политики, а также условий проведения госзакупок и торговых соглашений.

Президент США Дональд Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай американцев", пишет The New York Times. На церемонии подписания документа он заявил, что указ положит конец "воровству американского благосостояния".

В частности, указом Трамп поручает министерствам предложить меры по изменению порядка выдачи рабочих виз TH-1B и отказаться от случайного метода их выдачи.

Новый указ позволит увеличить долю американских товаров в государственных закупках по федеральным контрактам. Ответственные ведомства получат право пересмотреть торговые отношения с другими странами, если возникнут подозрения, что их производители имеют больший доступ к госконтрактам в США, чем американские компании к госконтрактам в этих странах.

Обещание защитить американский рынок рабочей силы и товаров было основным положением, озвученным Трампом в ходе предвыборной программы.

Читайте также:

Трамп и Эрдоган призвали привлечь Асада к ответственности за Идлиб

Трамп выявил полный провал внешней политики США при Обаме

Пенс призвал КНДР не испытывать решительность Трампа