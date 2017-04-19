В Черном море потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала"

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Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в Черном море. По данным МЧС, на борту находились девять граждан Украины и двое россиян. В ведомстве сообщили, что один член экипажа поднят на борт судна "Армада Навигатор", обнаружены еще четыре моряка. Судно ходило под флагом Панамы.

В Черном море в среду утром потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". На его борту находились 12 человек, в том числе девять граждан Украины и один россиянин.

По данным МЧС Крыма, к месту крушения для проведения спасательной операции направлены несколько кораблей. Из воды уже подняли одного члена экипажа. Обнаружены четыре моряка, пока к ним подойти не удалось.

По данным СМИ, сухогруз шел флагом Панамы. По предварительным данным, судно перевозило зерно из города Азов в Турцию. Приблизительная глубина в месте передачи сигнала SOS 100 метров.

Спасательная операция осложняется плохими погодными условиями. В районе крушения дует сильный ветер, волнение моря составляет до четырех баллов.