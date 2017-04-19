ИГ применило иприт против военных США в Ираке
Боевики "Исламского государства" применили отравляющий газ иприт против американских военных. В результате атаки 25 граждан Ирака обратились за медпомощью, американские военные не пострадали. Это уже второе применение химоружия за последние несколько дней.
Террористы "Исламского государства" (организация запрещена в России - прим. ред.) использовали отравляющий газ иприт против американских и австралийских военных инструкторов в Ираке, передает CBS News.
В результате химатаки пострадали 25 жителей Ирака, медицинская помощь иностранным инструкторам не понадобилась. Военных начали оснащать средствами защиты на случай повторного применения газа.
14 апреля террористы ИГ применили отравляющее вещество хлор в иракском Мосуле, в результате чего у семерых солдат возникли проблемы с дыханием. По неподтвержденным данным, речь идет о хлоре.
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