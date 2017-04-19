ИГ применило иприт против военных США в Ираке

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Боевики "Исламского государства" применили отравляющий газ иприт против американских военных. В результате атаки 25 граждан Ирака обратились за медпомощью, американские военные не пострадали. Это уже второе применение химоружия за последние несколько дней.