Минобороны подтвердило сопровождение Ту-95 американскими F-22

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Истребители F-22 ВВС США действительно сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95 МС над акваторией Тихого океана. Об этом заявили в российском Минобороны. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки заявили, что была произведена "визуальная идентификация самолетов".

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели успешное воздушное патрулирование над акваторией Тихого океана. Они пролетели вдоль Алеутских островов, о чем сообщило российское Минобороны, передает "Интерфакс".

В оборонном ведомстве отметили, что маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана.

При этом в ходе полета над международными водами в районе Аляски российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США. Процесс длился 27 минут.

В связи с этим в Минобороны пояснили, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана согласно утвержденному плану. Они взлетают как с базовых, так и с оперативных аэродромов. Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Границы других государств не нарушаются.

Между тем, официальный представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Джон Корнелио заявил о профессионализме российских пилотов, сообщает ТАСС. Об этом он сказал в статье, опубликованной во вторник на сайте газеты Wall Street Journal. Корнелио подчеркнул, что в ситуации с "перехватом" Ту-95МС речь скорее шла о "визуальной идентификации самолетов". При этом пилоты американских истребителей и российских бомбардировщиков не переговаривались. Никаких инцидентов не было.

Также представитель NORAD отметил, что российская авиация возобновила полеты такого рода с 2007 года. "Они летают чрезвычайно профессионально, и мы действуем также", - добавил Корнелио.

О произошедшем неподалеку от Аляски первым сообщил американский телеканал Fox News, ссылаясь на источники в Пентагоне. Отмечалось, что навстречу самолетам ВКС России были высланы истребители ВВС США F-22, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Е-3 с авиабазы Элмендорф-Ричардсон, расположенная под Анкориджем.