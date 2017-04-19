Два тела нашли в квартире на юге Москвы
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Тела двух человек обнаружены в квартире на юге столицы. У одного из них при осмотре выявлена открытая черепно-мозговая травма.
В квартире на Каширском шоссе обнаружили два тела. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Трупы, принадлежащие гражданам 1961 и 1955 года рождения, нашли накануне в квартире на юге столицы. У одного из них при осмотре выявлена открытая черепно-мозговая травма. Тела погибших направили в морг.
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